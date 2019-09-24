Alanya'da inanılmaz olay! Binayı ateşe verdi
Mahmutlar'da akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen bir gencin neden olduğu iddia edilen olaylar devam ediyor
ASAYİŞ 24.09.2019, 19:40 24.09.2019, 19:43
EDİNİLEN bilgiye göre olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi, Gold City Turizm Kompleksi yolu üzerinde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen bir gencin binayı ateşe verdiği, yangının çevre sakinleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.
Olay yerine kısa sürede itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Jandarmanın gözaltına almak istediği gencin askerleri yanına yaklaştırmadığı, olay yerinde hareketliliğin sürdüğü bildirildi.
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Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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