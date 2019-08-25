banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Alanya'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Alanya'da bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı kavgada bir kişi kuru silahla havaya 2 el ateş edince olay yerine çok sayıda polis ve jandarma gelmesinin ardından kavgaya karışanlar yakalandı

ASAYİŞ 25.08.2019, 20:17 25.08.2019, 20:23 Enes Subaşı
Alanya'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı
banner404

Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre: Kavga Oba Mahallesi Mitos önünde meydana geldi iddiaya göre henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı kavgada bir kişi belinden çıkartığı kuru sıkı tabancayla havaya iki el ateş edince. olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi. kavgada darp edilen bir kişi 112 acil sağlık ekiplerince ALKÜ Hastanesine götürülürken. kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere  Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler

#grup #Alanya #Jandarma #Polis
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545