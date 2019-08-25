Alanya'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre: Kavga Oba Mahallesi Mitos önünde meydana geldi iddiaya göre henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı kavgada bir kişi belinden çıkartığı kuru sıkı tabancayla havaya iki el ateş edince. olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi. kavgada darp edilen bir kişi 112 acil sağlık ekiplerince ALKÜ Hastanesine götürülürken. kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler