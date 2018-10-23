Alanya'da iğrenç olay! Sapık baba öz kızına defalarca...

- Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, olay 6 Haziran 2017 tarihinde Alanya'nın Oba Mahallesi’nde meydana geldi. 15 yaşındaki R.Y., babası Z.Y.’nin 2015-2016 yıllarında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu okuldaki rehberlik öğretmenine anlattı. Rehber öğretmenin durumu R.Y.’nin annesiyle konuşmasını üzerine annesiyle birlikte karakola giden R.Y. babasından şikayetçi oldu. R.Y., bu sırada evlerinin yanında bulunan villada boyacı olarak çalışan K.T.’nin de kendisini elle taciz ettiğini belirterek K.T.’den de şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı baba Z.Y.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Z.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, ardından ise 3 Temmuz 2017 tarihinde tahliye edildi. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan baba Z.Y., dün görülen karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan K.T. ise 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 15:40