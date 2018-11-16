Alanya'da iğrenç olay! 8 yaşındaki kız çocuğuna zorla...

- Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre olay, 31 Mart 2018 tarihinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki İsmail E., ekmek alarak eve dönen komşusu 8 yaşındaki Z.H.S.’yi evine davet etti. Z.H.S.’nin zorla evine girmesini sağlayan İsmail E., burada kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. İsmail E.’ye tepki göstererek olay yerini terk eden Z.H.S., durumu annesi T.S.’ye anlattı. Aile bunun üzerine Mahmutlar Jandarma Karakolu’na giderek İsmail E. hakkında şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan İsmail E. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Çocuğun cinsel istismarı ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından yargılanan İsmail E. son kez hakim karşısına çıktı. Kendi çocuğunun da lösemi tedavisi gördüğünü belirten İsmail E., “Bu durumda böyle sapıkça eylemleri düşünmem kabul edilemez” diyerek beratını istedi. Mahkeme heyeti, İsmail E.’yi ‘Cinsel İstismar’ suçundan 6 yıl 6 ay ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 14:24