Alanya'da huzur operasyonu! 21 gözaltı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah 34 kişilik polis ekibiyle aranan şahışlara yönelik huzur operasyonu yaptı. Operasyonda 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Alanya'da huzur operasyonu! 21 gözaltı
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş KOM Narkotik ve Önleyici Büro Amirliğine bağlı 34 kişilik polis ekiplerin katıldı. Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda farklı mahkeme ve suçlardan aranan 50 şüpheliden 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan 21 kişi Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 17:36
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