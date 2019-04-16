Alanya’da horoz dövüşüne şok baskın!

Mehmet AL
ALANYA'NIN Okurcalar Mahallesi'nde H. B.’nin kendisine ait evin odasında hazırladığı özel platformda para karşılığı horoz dövüştürdüğünü tespit eden Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde baskın yaptı. Ev sahibi H. B. gözaltına alınırken, horoz dövüştürdükleri belirlenen 50 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Dövüş alanı içerisinde ele geçirilen çok sayıda horoza ise el konuldu. 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereğince hakkında adli işlem başlatılan H. B. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.