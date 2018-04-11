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Alanya'da horoz dövüşüne jandarma baskını

Alanya'nın Okurcalar Mahallesinde bir evde horoz dövüştürdüğü belirlenen 8 kişi gözaltına aldı. Dövüşlerde kullanılan 23 horoza el konulurken, şüphelilere toplam 72 bin 450 TL idari para cezası yazıldı

Alanya'da horoz dövüşüne jandarma baskını

Alanya'nın Okurcalar Mahallesinde bir evde horoz dövüştürdüğü belirlenen 8 kişi gözaltına aldı. Dövüşlerde kullanılan 23 horoza el konulurken, şüphelilere toplam 72 bin 450 TL idari para cezası yazıldı

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:06
Alanya'da horoz dövüşüne jandarma baskını
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Mehmet AL
ALANYA'NIN Okurcalar Mahallesi'nde M.T.'nin kendisine ait evin iki odasında para karşılığı horoz dövüştürdüğünü tespit eden Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saat 22.00'da baskın yaptı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin de hazır bulunduğu baskında, ev sahibi M.T'nin yanı sıra horoz dövüştürdükleri belirlenen 7 kişi daha gözaltına alındı. Baskında dövüş alanı içerisinde ele geçirilen 23 horoza el konuldu. Ev sahibi M.T. hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereğince adli işlem başlatıldı. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince hayvan sahiplerine el konulan her bir horoz için 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 72 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

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Son Güncelleme: 11.04.2018 17:39
Anahtar Kelimeler:
AlanyaOkurcalarJandarmaBaskın
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