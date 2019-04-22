Alanya'da Hollandalı turist bisikletli çocuğa çarptı: 1 yaralı

Alanya'da Hollandalı turistin kullandığı otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Alanya'da Hollandalı turist bisikletli çocuğa çarptı: 1 yaralı
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Mehmet AL
KAZA, dün saat 13.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Gözküçüklü'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözüküçüklü'den istikamete gitmekte olan Hollanda uyruklu 62 yaşındaki Hubertus Wilhelmes yönetimindeki 07 HOK 57 plakalı otomobil, aynı yönden seyir halinde giden 11 yaşındaki Furkan Şirin'in kullandığı bisiklete çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Şirin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 16:29
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