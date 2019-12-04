Alanya'da Hollandalı kadını dolandıran şahıslara mahkemeden rekor ceza!

Mehmet AL



ALANYA 1'nci Asliye Ceza Mahkemesinde bu gün görülen duruşmaya dolandırılan Hollandalı kadın Truus Smith ve Avukatı katılırken şüphelilerden Kart D, ve Neleke V, mahkemeye gelmezken şüphelilerden Şahnize D.ve Avukatları hazır bulundu. Alanya 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadeleri dinlendikten sonra. Ceza mahkemesi tutuksuz yargılanan üç şüpheli hakkında Kart D, Neleke V, ve Şahnize D'e ayrı ayrı 8'şer yıl 9 ay Hapis cezasına çaptırılırken mahkeme üç şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı getirildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'da 1 milyon TL dolandırılan Hollandalı kadının ilk duruşması yapıldı. Hollandalı yaptığı açıklamada, 'Türk adaletine güveniyorum.' dedi. Alanya'da 12 yıldır oturan Hollandalı Truus Smith, 2 Hollandalı 1 Türk tarafından yaklaşık 1 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Hollandalı Truus Smith, aracına sigorta yaptırmak amacıyla tanıştığı emlakçı N. V., oğlu sigortacı K.D. ve gelini Ş.D. tarafından dolandırıldığını iddia etti. Hukuki süreç için gerekli işlemleri başlatan 82 yaşındaki Smith, bugün görülen ilk duruşmada yaşadıklarını anlattı.

'1 milyon liramı çaldılar'

82 yaşındaki Hollandalı kadın Truus Smith, 2 yıl önce tanıştığı N.B., K.D. ve Ş.D.'nin 'Banka batacak, hesabını başka bir bankaya geçirelim' diyerek banka hesabını farklı bir bankaya taşıttıklarını söyledi. N.B. böylece hesabında 571 bin TL'sinin alındığını, emlakçı N.B.'nin oğlu ve gelini ile birlikte başka bahaneler üreterek hesabından 1 milyon TL’ye yakın para çektiklerini söyledi.

'Gerçek yüzlerini gördüm'

Smith olayı şu şekilde anlattı: "Eşim öldükten sonra benimle yakınlıklarını arttırarak güven kazandılar. İlk önce N.B. benden bir miktar borç para istedi. Buna karşılık 'senet yapalım' demem üzerine kendisi bana 'deftere kendi el yazımla miktarı yazıp imzamı atarsam bu senet yerine geçer' dedi. Bunun üzerine parça parça olarak toplamda N.B.'ye 96 bin 500 TL verdim. Daha sonra evimi kendi evlerinin yakınlarında tutmam konusunda beni ikna ettiler. Evimi 40 bin Euro'ya sattım. Ve bu parayı benim elimden alarak 'Sen yorulma biz bankaya yatırırız' dediler. Eşimin bana bıraktığı mal varlığının bulunduğu banka hesabımı, başka bir bankaya geçirmek için 'banka batacak' bahanesiyle de beni korkuttular. K.D. ile birlikte Türkçe bilmediğim için bankaya birlikte gittik. Bankada hazırlanan tüm evraklar Türkçe hazırlanmıştı. Hesabımı bu bankaya geçirdiğim sırada, banka personelini de ayarlayıp banka sistemlerine K.D'nin numaralarını benimmiş gibi girmişler. Bu dönemde yalnızca 571 bin TL, hesabından parça parça çekilerek Ş.D.'nin hesabına aktarılmış. Bir çok işlemi internet bankacılığı sayesinde yapmışlar. K.D. ve Ş.D. bu dönemlerde bir villa aldılar. K.D. kendi evinin tadilatı içinde benden ilk önce 28 bin Euro ve sonrasında 80 bin TL borç talep etti. 28 bin Euro'yu elden verdim, fakat 80 bin TL'yi bankada verdim ve makbuzu bende.Bu işlemlerde benim hiç ilgim olmadı. Böyle bir işlemi ben yapmadım. Benim rızam ve bilgim olmadan gerçekleşti olaylar. Bu olayın yaşanmasının ardından kendilerini aklamak için kendi avukatlarına sözde hediye açıklaması yapmışlar. Ancak ben böyle bir parayı kimseye hediye olarak vermedim. Verecek olsam bu şekilde parça parça değil, bankaya gidip hepsini çekip verirdim. Ve ayrıca ama çok sonradan gerçek yüzlerini gördüm" dedi.

Dolandırıcılık kızının gelmesiyle ortaya çıktı

Hollandalı ailenin oturma izni gibi bir çok işinde kendisine yardımcı olduğunu belirten Smith, oturma izninin bitmesine az bir zaman kalan yurt dışına çıkıp geri gelmesinin engellenmeye çalışıldığını, kızının ani Türkiye ziyareti ile olayların ortaya çıktığını söyledi. Kızının ziyareti sırasında gelişmeleri anlatması üzerine hesaplarını kontrol ettiğini belirten Smith, 'Böylece hesabımda para kalmadığını öğrendim. Emniyete giderek şikayetçi oldum" dedi. Yaşanılan olaylar sonrasında mağdur olduğunu söyleyen Smith, Türk adaletine sığındığını belirterek, bütün parasını geri almayı umut ettiğini söyledi. Alanya 1. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün yapılan ilk duruşmaya avukatıyla birlikte katılan mağdur 82 yaşındaki Hollandalı kadına Alanya'da yaşayan Hollandalılar destek olmak için adliyeye geldi.Duruşmada Hollandalı kadını dolandırıldığı iddia edilen sanıklar duruşmada hazır bulunurken Alanya 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada hakim, gerekli yazışmaların ve evraklarının tamamlanması için duruşmayı Eylül ayına erteledi