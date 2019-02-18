Alanya’da hırsızlık zanlısına 8 yıl hapis

OLAY, 27 Nisan 2013 tarihinde meydana geldi. Konaklı Mahallesi, Telatiye Sokak üzerinde bulunan bir sitedeki Habip Sancar’a ait eve giren Rahmi Ç., Sancar’ın uyuduğu sırada yatak odasında bulunan cep telefonu ve cüzdanı alarak kaçmak istedi. Bu sırada uyanan Sancar ve Rahmi Ç. arasında arbede çıktı. Sancar’ın elinden kaçarak uzaklaşan Rahmi Ç., ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayın ardından gözaltına alınan Rahmi Ç. başka bir suçtan tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında “konutta yağma” suçundan dava açılan Rahmi Ç., son kez hakim karşısına çıktı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık Rahmi Ç. 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.