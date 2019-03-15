Alanya'da hırsızlık şebekesine suçüstü

Alanya’da hırsızlık amacıyla girdikleri evden aldıkları eşyaları kamyonete yükleyen 5 kişilik hırsızlık çetesi, jandarmanın yaptığı baskınla çökertildi

Alanya'da hırsızlık şebekesine suçüstü
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- Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Mahmutlar Mahallesi'nde Azerbaycan uyruklu E.A.’ya ait konuta giren 23 yaşındaki Cihat T., 26 yaşındaki Şeyda H., 23 yaşındaki Can A., Kubilay M. ve İsmail A. birer adet klima, fırın, buzdolabı, ses sistemi ve 2 adet televizyonu 07 E 0498 plakalı kamyonete yüklediği sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandılar. Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı’nda ifadeleri alınan 1 kadın 5 kişilik hırsızlık şebekesi sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldular.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 18:03
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