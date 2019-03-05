Alanya'da hırsızlar yayla evlerini hedef aldı

HIRSIZLARIN son günlerdeki hedefi Alanya’nın Fakırcalı Yaylası oldu. Fakırcalı’da hırsızlar, girdikleri yayla evlerinin altını üstünü getirdikten sonra musluk bataryalarını bile keserek çaldılar. Fakırcalı’da bu yıl 10 evde hırsızlık olayları yaşandığı bildirildi. Fakırcalı Muhtarı Hüseyin Sönmez, vatandaşların şok yaşadığını belirterek, yetkililerden güvenliğin sağlanması konusunda yardım istedi.



GEÇTİĞİMİZ YIL 23 EVE GİRİLDİ

Muhtar Sönmez, "Geçen yıl yaylamızda 23 eve hırsızlar girerek talan ettiler. Bu yıl da 10 eve girdiler. Büyük bir şok yaşıyoruz. Yaylada telefonlar çekmediği için haberleşme imkanı da yok. Yetkililerden acil güvenlik ve baz istasyonu desteği istiyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 16:19