Alanya’da hırsızlar avokado bahçelerine dadandı

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi’nde meydana gelen olay, Selahattin Uğurkutu’ya ait bahçede yaşandı. Bahçeye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, avokado ağaçlarından yaklaşık 650 adet avokado çaldı. Piyasa değeri 3 bin TL olan avokadoların çalındığını fark eden Uğurkutu, durumu jandarmaya bildirdi.