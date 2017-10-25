Alanya’da havuzda korkunç olay!

EDİNİLEN bilgiye göre olay Alanya’nın Akdam Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz 20’li yaşlarda olduğu öğrenilen Aysun Erbay, evlerinin önündeki havuzda hareketsiz olarak yakınları tarafından bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın cesedi, yapılan otopsinin ardından saat 15.00’de kılınan cenaze namazının ardından Akdam Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.