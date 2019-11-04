Alanya’da havaya rastgele ateş açmıştı: Düğün magandasına ibretlik ceza!
Alanya'da düğün konvoyunda kurusıkı tabancayla rastgele havaya ateş açan şüpheliye bin 294 TL idare para cezası kesildi.
ASAYİŞ 04.11.2019, 12:54 04.11.2019, 12:57
OLAY, dün saat 14.00 sıralarında Kestel Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre düğün konvoyunda ilerlediği sırada Ahmet A. (29) isimli şüpheli, plakası belirtilmeyen otomobilin camından sarkarak elindeki kurusıkı tabancayla havaya rastgele ateş açtı. İhbarı alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, harekete geçerek şüpheli Ahmet A.’yı kısa sürede yakaladı. Genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan yasal işlem başlatılan Ahmet A.’ya '5729 sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan da 1294 TL idari para ceza kesildi.
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