Alanya’da gözaltına alınan 8 torbacı tutuklandı

- Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. 'Torbacı' diye tabir edilen satıcıları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, geçen perşembe günü şüpheli S.K, M.H, A.Ç, F.T, S.G.'yi Alanya’da F.N.'yi Antalya’da K.D. ve Ş.E.'yi ise Mersin’deki adreslerinde gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 20.26 gram eroin, 140 gram metamfetamin, 120 gram esrar ile uyuşturucu satışında kullanılan 4 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette 3 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na konuldular. Ayrıca aynı soruşturma kapsamında M.L. isimli şüphelinin de arandığı belirtildi.
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