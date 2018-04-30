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Alanya’da gözaltına alınan 8 torbacı adliyede 

Alanya'da, polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi 

Alanya’da gözaltına alınan 8 torbacı adliyede 

Alanya'da, polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi 

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:53
Alanya’da gözaltına alınan 8 torbacı adliyede 
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 - Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. 'Torbacı' diye tabir edilen satıcıları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, geçen perşembe günü şüpheli S.K, M.H, A.Ç, F.T, S.G.'yi Alanya’da F.N.'yi Antalya’da K.D. ve Ş.E.'yi ise Mersin’deki adreslerinde gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 20.26 gram eroin, 140 gram metamfetamin, 120 gram esrar ile uyuşturucu satışında kullanılan 4 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette 3 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Ayrıca aynı soruşturma kapsamında M.L. isimli şüphelinin de arandığı belirtildi.

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