Alanya'da görünmez kaza! Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patlıyordu

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde otel çalışanı mutfakta et keserken parmağını kesince hastanelik oldu.

Alanya'da görünmez kaza! Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patlıyordu
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'nde bir otelde kasap olan 27 yaşındaki Ahmet Keri Türkoğlu mutfakta et doğradığı sırada yanlışlıkla sağ baş parmağını kesti. Elinden yaralanan Türkoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Başkent Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Türkoğlu taburcu edildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 23:57
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