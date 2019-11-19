Alanya’da Google dolandırıcısına dikkat
Alanya’da postacı kılığında esnafları gezen bir şahıs, 13 TL karşılığında esnafa Google haritalarda adreslerini güncellemeyi vaat ederek dolandırıyor
ASAYİŞ 19.11.2019, 17:05
DÜNYANIN en büyük arama motoru olan Google’u kullanan dolandırıcılar, özel olarak hazırladıkları Google imzalı zarflarla postacı kılığında esnafı dolaşıyorlar. Google haritalarında adresinin doğru olmasını ve kolay bulunmasını isteyen esnafı kandıran dolandırıcılar, 13 TL karşılığında bu hizmeti verebileceklerini belirterek esnaftan para alıyorlar. Dolandırıldıklarını anlayınca sosyal medyada örgütlenen Alanyalı esnaf, söz konusu şahsı görenlerin polise bildirmelerini istedi.
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