Alanya’da gençleri zehirleyeceklerdi: Yüzlerce hap...

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ekipleri yürüttükleri çalışmalar kapsamında Cikcilli Mahallesi, 220. Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri Ömer T.’yi (33) durdurarak üst araması yaptılar. Ömer T.’in yapılan üst aramasında çeşitli renk ve desenlerde toplamda 460 adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi. Şüphelinin ikametine yapılan aramada ise Osman K. (39) adlı şahsın üzerinde 44 adet pembe renkli kalp şeklinde extacy uyuşturucu hap bulundu. Çalışma kapsamında toplamda 504 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile Ömer T. ve Osman K. hakkında “Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan” işlem başlatıldı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.