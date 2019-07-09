Alanya'da genç kızı öldüren sürücü hakkında karar verildi!

MEHMET AL

EDİNİLEN bilgiye göre, 8 Temmuz günü saat 12.00'de Türkler Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde yol kenarında genç bir kızın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede genç kızın öldüğü tespit edildi. Ölen genç kızın 26 yaşındaki Duygu Erdoğan olduğu ve 5 yıldızlı bir otelde çalıştığı öğrenilirken genç kızın cesedi savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Savcılığınca yapılan soruşturmada Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerince yapılan çalışmada 8 Temmuz günü gece saat 03.00 sıralarında genç kızın ölümüyle ilgili olarak 07 HYY 81 plakalı otomobilin olay yerinden geçtiğinin tespit edilmesi üzerine otomobil sürücüsü 20 yaşındaki Yunus Emre A., araçta bulunan 28 yaşındaki Emrah Şahin ve 22 yaşındaki Ramazan Ö. yakalanarak İncekum Jandarma Komutanlığına götürülerek gözaltına alındılar.

SAHİLDE TOPLANDIK ALKOL ALDIK

Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede, “Sahilde toplandık alkol aldık. Dönerken aracımızla yolda ilerlerken farkında olmadan bir şeye çarptık ve korkarak olay yerinden uzaklaştık' dediler. Alanya İncekum Jandarma Karakolu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli olan Yunus Emre A., Emrah Ş., ve Ramazan Ö. adliyeye sevk edildiler. Savcılıkta ifadeleri alınan Emrah Ş, ve Ramazan Ö. serbest bırakılırken otomobil sürücüsü Yunus Emre A. nöbetçi mahkemece 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 01:21