Alanya'da genç kız cesedi bulundu

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre: bugün öğle saatlerinde Türkler Mahallesi Kargı mevkiindeki yol kenarında terk edilmiş olarak genç kızın cesedi gören vatandaşlar 112 acil sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi

olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede genç kızın öldüğü tespit edildi.

genç kızın cesedi Antalya Belediyesi cenaze aracıyla Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 20:00