Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre: bugün öğle saatlerinde Türkler Mahallesi Kargı mevkiindeki yol kenarında terk edilmiş olarak genç kızın cesedi gören vatandaşlar 112 acil sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi
olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede genç kızın öldüğü tespit edildi.
genç kızın cesedi Antalya Belediyesi cenaze aracıyla Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlattı.
Alanya'da genç kız cesedi bulundu
Alanya'nın Türkler Mahallesi Kargı mevkiindeki yol kenarında terk edilmiş genç kız cesedi bulundu
Mehmet AL
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