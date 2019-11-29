Alanya’da genç kadın zorla araca bindirilerek… Yakınları çığlık sesine koştu ama yetişemedi

ALANYA’NIN Kayabaşı Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bahçesinde zeytin toplayan 46 yaşındaki Sabriye Abdülkadiroğlu, iddiaya göre 3 kişi tarafından kaçırıldı. Abdülkadiroğlu’nun çığlıklarına koşan ve bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığını gören yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince takibi sonucu Abdülkadiroğlu’nun Gazipaşa’nın Aydıncık Mahallesi’nde bir eve götürüldüğü belirledi. Genç kadını zorla kaçıran 3 şüpheli 38 yaşındaki Mahmut D, 54 yaşındaki Yaşar Y, ve 48 yaşındaki Ahmet T. JASAT Timlerince yakalanarak Konaklı Jandarma Karakolu’na teslim edildiler. Genç kadın Sabriye Abdülkadiroğlu ise ailesine teslim edildi. Konaklı jandarma karakolunda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut D.,Yaşar Y., ve Ahmet T., Nöbetçi mahkemece hürriyeti yoksun kılma ve zorla aıkoymak suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.



