Alanya'da genç kadın kendini astı

EDİNİLEN bilgiye göre; bu sabah karşı Güllerpınarı Mahallesi Çırpanlı sokaktaki apartman dairesinde babasıyla yaşayan 22 yaşındaki genç kadın M.F. bilinmeyen nedenden dolayı kardeşinin odasındaki barfiks demirine bağladıyı kabloyla kendini asarak intihar etti. Bu sabah kardeşinin odasında asılı bulunan M.F çağırılan 112 acil sağlık ekiplerince yapılan muayenesinde yaşamını kaybettiği tespit edildi.

Alanya nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından genç kadın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 00:51