Alanya'da gece yarısı yol kenarında ceset şoku!

Alanya’da yerde hareketsiz yatan şahsın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan muayenede yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek

Alanya'da gece yarısı yol kenarında ceset şoku!
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Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında yerde hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan muaynede yerde yatan şahısın hayatını kaybettiği belirlendi. Adının Hasan Özalp (53) olduğu öğrenilen şahısın cesedi, Alanya nöbetçi cumhuriyet savcılığınca yapılan ön otopsi incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 15:11
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