Alanya'da gece yarısı korkunç cinayet!

EDİNİLEN bilgiye göre olay dün gece saat 23.00 sularında Alanya’nın Dinek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, beraber kaldığı arkadaşı R.E. ile evden taşınması konusunda anlaşamayan Nevzat E., tartışma sonunda ev arkadaşı tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine eve giden sağlık görevlilerine bıçakladığı arkadaşının kaldığı evi gösteren R.E. ise ardından olay yerinden kaçtı. Eve giren polis ve sağlık görevlileri Nevzat E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Şüpheli R.E. polis tarafından aranırken cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 10:58