Alanya'da gece denize girdi: Yoğun bakıma alındı!
Alanya'da gece serinlemek amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi 112 sağlık ekiplerince kaldırıldığı ALKÜ hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı
ASAYİŞ 16.08.2019, 11:04 16.08.2019, 11:10 Melike Temir
Mehmet AL
Olay, gece saat:23:00 sıralarında Oba Mahallesi Atatürk Caddesi Sahil kısmında serinlemek için girdiği denize giren 36 yaşındaki İbrahim Civan boğulma tehlikesi geçirince çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartıldı. çağırılan 112 sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Günün Anketi Tümü