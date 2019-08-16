Alanya'da gece denize girdi: Yoğun bakıma alındı!

Mehmet AL

Olay, gece saat:23:00 sıralarında Oba Mahallesi Atatürk Caddesi Sahil kısmında serinlemek için girdiği denize giren 36 yaşındaki İbrahim Civan boğulma tehlikesi geçirince çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartıldı. çağırılan 112 sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.