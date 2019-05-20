Alanya'da fuhuşa 49 yıl hapis!

Mehmet AL

ALANYA'DA şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları çocuk bakıcılığı yapmak ve başka işlerde çalıştırmak vaadiyle kandırarak getirdiği, bayanların pasaportlarına el koydukları, tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulayarak çaresizliklerinden faydalanarak zorla fuhuş yaptırdıkları, fuhuş yapmak istemeyen bayanları dövdükleri, tehdit ettikleri öğrenildi. 2014’te Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kırgızistan uyruklu kadınla birlikte 8 kişiyi yapılan operasyonla yakaladı.

7 SANIK MAHKEMEYE KATILMADI

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan 1’i kadın 8 sanıktan Bekir B., mahkemede hazır bulunurken diğer 7 sanık duruşmaya katılmadı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanıklardan Turan Ö., Aksel Ö., Ali K., Bekir B., İbrahim A.’nın, beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti 'Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek, İnsan Ticareti Suçundan' tutuksuz yargılanan sanıklardan 37 yaşındaki Kırgızistan uyruklu kadın Dıana B.’ye 16 yıl hapis ve 3 bin 500 TL, 53 yaşındaki Hayrettin K.’ye 18 yıl hapis ve 6 bin 600 TL, 55 yaşındaki Yusuf M’ye ise 15 yıl hapis ve 5 bin 600 TL adli para cezası verildi.



Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 15:49