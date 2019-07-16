Alanya'da fuhuş operasyonu

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya'da ve Mahmutlar Mahallesi'nde zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilerek teknik takibi yapılan M.G., A.B., M.A., U.G., A.Ö. ve Kırgızistan uyruklu G.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın işlemlerin tamamlanmasının ardından sınırdışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 22:11