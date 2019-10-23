Alanya’da fuhuş operasyonu: 4’ü kadın 6 kişi hakkında karar çıktı
Alanya'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 2’si küçük yaşta 4’ü kadın 6 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu
Mehmet AL
ALANYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘insan ticareti yapmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temini, çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek’ suçları kapsamında çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası belirledikleri adreslere baskın düzenledi. Baskınlarda A. S. (17) A. K. (17), Necla N.N. (19), Zeynep I. (20), Emre Y. (21) ve İbrahim D. (22) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan O. isimli şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4’ü kadın 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 17 yaşındaki küçük kızlardan A.S,ve A.K, Necla N.N, Zeynep I, Emre Y, ve İbrahim D. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.
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