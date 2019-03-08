MEHMET AL
Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir sitenin dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarı alan Alanya İlçe Jandarma ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese gece saatlerinde baskın düzenleyen ekipler, fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu Ramila K. (32) ve Nazgül İ.’yi (37) gözaltına aldı. Kadınlar karakoldaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Alanya'da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
Alanya'da fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu 2 kadın jandarmanın baskınıyla yakalandı.
MEHMET AL
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