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Alanya'da fuhuş çetesine şok baskın!

Alanya'da polisin fuhuş operasyonunda, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu 3 kadınla onları fuhşa zorladığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.fuhuşta yakalanan kadınlar sınır dışı edildi.

Alanya'da fuhuş çetesine şok baskın!

Alanya'da polisin fuhuş operasyonunda, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu 3 kadınla onları fuhşa zorladığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.fuhuşta yakalanan kadınlar sınır dışı edildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:26
Alanya'da fuhuş çetesine şok baskın!
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, dün gece 00:55 sıralarında otomobille fuhuş pazaladığını ihbarında .Atatürk caddesi üzerindeki bir otelin  önüne 07 plakalı araçı durdurdu. otomobilde bulunan Gürcistan uyruklu Allazova.G (30), ve Özbekistan uyruklu Zulayha T.(35) ve Khuvoyda .A(32) gözaltına alınırken, para karşılığı kadınları pazarladıkları iddia edilen A. E,yakalandı. Gözaltına alınan kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, para karşılığı kadınları pazarladığı iddia edilen şüpheli A.E emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 04.01.2018 14:36
Anahtar Kelimeler:
AlanyaFuhuşOperasyon
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