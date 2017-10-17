Alanya'da freni boşalan tır, faciaya yol açıyordu

Haber: Erdal Anak

KAZA, saat 15.00 sıralarında Sugözü Mahallesi Kocahasanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi’ndeki yapımı devam eden bir inşaattan yüklediği kepçeyi merkeze doğru götüren, Veli Çağlar idaresindeki 07 NBC 22 plakalı tırın rampadan aşağı indiği sırada freni boşaldı. Tonlarca ağırlıktaki kepçenin etkisiyle yokuş aşağı hızla hareket ederek kontrolden çıkan tır, önce yol kenarındaki metal elektrik direğine çarpıp direğin bazı aksamları ile enerji hatlarını kopardı. Şoförün son anda yaptığı manevra ile direğin hemen altındaki evlere girmemek için refüje çarpan tır, durdu. Aniden duran tırın üzerindeki kepçe ise devrildi. Kazada tır şoförü yara almazken, yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazanın ardından kısa sürede olay yerine giden mahalle muhtarı Hasan Uysal, önce elektriği kestirdi ardından polise bilgi verdi. Muhtar Uysal, şoförün ustaca manevrası sayesinde büyük bir felaketin önlendiğine dikkat çekti.