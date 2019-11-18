Alanya'da film gibi kovalamaca
Yere bir paket atıp kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı. Paketten 32 gram eroin çıktı
ASAYİŞ 18.11.2019, 21:36 18.11.2019, 21:38
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi, Tolupaşa Sokak'ta şüphe üzerine durdurulmak istenen Özhan E. (29), polis ekibini fark edince yere bir paket atıp kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından şahıs yakalanırken, yere attığı paketten 32 gram eroin çıktı. Zanlının sorgusu sürüyor.
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