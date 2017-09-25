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Alanya'da FETÖ’nün kitapları ormanlık alanda bulundu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) elebaşının kitapları ormanlık alanında bulundu

Alanya'da FETÖ’nün kitapları ormanlık alanda bulundu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) elebaşının kitapları ormanlık alanında bulundu

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:17
Alanya'da FETÖ’nün kitapları ormanlık alanda bulundu
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Haber:Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ihbar üzerine Alanya'nın Taşatan  mevkii ormanlık alanına gitti. KOM ekiplerince  olay yerinde yapılan araştırmalarda ormanlık alan içerisine atılmış vaziyette örgüte ait çok sayıda kitap, CD, kaset ve gazetelerin  olduğu görüldü. Bunun üzerine  KOM Grup Amirliği görevlileri tarafindan bulunan kitap, CD ve gazeteler muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü.

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Son Güncelleme: 25.09.2017 14:28
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AlanyaFetöFETÖ KitabıAsayiş
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