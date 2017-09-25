Alanya'da FETÖ’nün kitapları ormanlık alanda bulundu

Haber:Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ihbar üzerine Alanya'nın Taşatan mevkii ormanlık alanına gitti. KOM ekiplerince olay yerinde yapılan araştırmalarda ormanlık alan içerisine atılmış vaziyette örgüte ait çok sayıda kitap, CD, kaset ve gazetelerin olduğu görüldü. Bunun üzerine KOM Grup Amirliği görevlileri tarafindan bulunan kitap, CD ve gazeteler muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü.