Mehmet AL
ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerine Konaklı Mahallesi’nde devriye görevi yaptığı sırada şüpheli hareketler sergileyen bir kişiye GBT sorgusu yaptı. Sorguda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranması olduğu tespit edilen A. K. (39) gözaltına alındı. FETÖ şüphelisi jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Alanya'da FETÖ şüphelisi serbest kaldı
Alanya’da Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1 şüpheli Konaklı jandarma devriye ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Mehmet AL
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