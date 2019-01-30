Alanya'da FETÖ şüphelisi serbest kaldı

Alanya’da Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1 şüpheli Konaklı jandarma devriye ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alanya'da FETÖ şüphelisi serbest kaldı
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerine Konaklı Mahallesi’nde devriye görevi yaptığı sırada şüpheli hareketler sergileyen bir kişiye GBT sorgusu yaptı. Sorguda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranması olduğu tespit edilen A. K. (39) gözaltına alındı. FETÖ şüphelisi jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 18:41
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