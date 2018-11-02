Alanya'da FETÖ operasyonu! Üniversite öğrencisi tutuklandı

Ankara Merkezli FETÖ operasyonunda Alanya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan üniversite öğrencisi sevk edildiği Alanya nöbetçi mahkemece tutuklandı

Alanya'da FETÖ operasyonu! Üniversite öğrencisi tutuklandı
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Mehmet AL
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsaminda  FETÖ/PDY suçu ile ilgili olarak dün saat 06.30'da yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında Alanya'nın Gümüşkavak Mahallesi'nde ikamet eden FETÖ şüphelisi H.B. Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanarak göz altına alındı. Kom Grup Amirliği'nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli üniversite öğrencisi H.B SEGBİS bağlantısı ile ifadesi alındıktan sonra FETÖ-PYD suçundan tutuklanarak Alanya L.Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 10:56
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