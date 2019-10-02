Alanya’da fenalaşan genci hastaneye otobüs şoförü yetiştirdi

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünde meydana geldi. Güzergahında seyir halinde olan halk otobüsünün içinde seyahat eden genç bir erkek yolcu aniden fenalaşarak yere yığıldı. Titrediği ve bilincinin kapalı olduğu söylenen erkek yolcuya ilk müdahale araç içindeki diğer yolcular tarafından yapıldı. Otobüs şoförü aniden fenalaşan genci otobüsün içindeki diğer yolcularla birlikte ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi. Araç içinde bulunan vatandaşlarında destek verdiği genç adam hastanede tedavi altına alındı.