Alanya'da feci ölüm! Otomobilin çarptığı adamın üzerinde geçtiler

Mehmet AL

OLAY, akşam saatlerinde Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'da ikamet eden ve yaz aylarını Alanya'daki evinde geçiren emekli astsubay Ahmet Ural (87), yürüyüş yapmak için yolun karşısına geçmek istedi. Yola adımını atan Ural'a Şükrü D. idaresindeki 07 VZ 769 plakalı otomobilin aynası çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ural, yerde yatarken sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen ve görgü tanıklarını ifadelerine göre kamyonet olduğu belirlenen bir araç Ural'ın üzerinden geçti. Ural, olay yerinde hayatını kaybederken kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de Ahmet Ural'ın öldüğü tespit edilirken jandarma ekipleri olay yerinden kaçan kamyonetin bulunması için çalışma başlattı. Sürücü Şükrü D. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü talihsiz adamın cesedi Alanya nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından emekli astsubay cenazesi ailesine teslim edildi.