Alanya'da feci ölüm! Birinci kattan düşen genç hayatını kaybetti

Alanya’nın Konaklı Mahallesi'nde otelin birinci katından düşen bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Alanya'da feci ölüm! Birinci kattan düşen genç hayatını kaybetti
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Mehmet AL
ALANYA'NIN Konaklı Mahallesi’nde bir otelde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki İbrahim Edem birinci kattan kafası üstüne düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince yapılan muayenede Edem'in yaşamını kaybettiği belirtildi. Edem'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Alanya Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Edem'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 15:22
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