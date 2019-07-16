Alanya'da feci motosiklet kazası! Üniversiteli genç hayatını kaybetti

METRO Kavşağı’nda dün gece saat 02.00 sıralarında feci bir kaza yaşandı. Motosikleti ile işten çıkarak evine giden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Serdar Akın, bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir aracın altına sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri motosikletli genci hastaneye kaldırdı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen genç adam hayatını kaybetti. Öte yandan Serdar Akın’ın Alanya’da oldukça sevilen bir isim olduğu öğrenildi. Okul servisi işi yapan Mehmet Aslan, paylaştığı yazı ile okuyanlara duygusal anlar yaşattı. Servisçi Mehmet Aslan, “30 yıldır öğrenci servisi yapıyorum. En uslu, en efendi öğrencilerimden biriydi. Vahim bir kaza sonucu kaybettik. Allah taksiratını affetsin” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 13:12