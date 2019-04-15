Alanya'da feci motosiklet kazası! 3 yaralı

Mehmet AL

KAZA, dün saat 16.00 sıralarında Uzunöz Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya’nın merkezine seyir halinde olan Durali E. (28) yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile motosiklette bulanan eşi Semiha E.(26) oğulları Özer E. (6) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Durali E., Semiha E. ve Özer E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2019, 13:59