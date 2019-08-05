Alanya’da feci kaza! Yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı

Mehmet AL

KAZA, dün saat 18.30 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Çakallar Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Sinan Ç.’nin (37) idaresindeki 07 NT 295 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Sinan Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.