Alanya’da feci kaza: Yaşlı kadın iş makinesinin altında kaldı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Alanya’ya bağlı Elikesik Mahallesi’nde yaklaşık 10 gün önce meydana geldi. Diyaliz hastası 85 yaşındaki Ümmühani Şen, özel bir hastaneye ait diyaliz servisi aracı ile evinin önü yerine yol kenarında indirildi. Diyaliz sonrası bitkin düşen ve buradan evine ulaşmakta zorlanınca yol kenarında dinlenmek istediği düşünülen Şen’i iddiaya göre o sırada yol yapım çalışmaları için bölgede bulunan Alanya Belediyesi’ne ait iş makinesi ezdi. Şen’i fark etmeyen ve bacakları üzerinden geçen iş makinesi operatörü, yaşlı kadının ağır yaralanmasına neden oldu. Durumun fark edilmesi üzerine hastaneye kaldırılan Şen, 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Şen, dün kılınan cenaze namazının ardından Elikesik Mahallesi’nde toprağa verildi.