Alanya’da feci kaza! Rus kadın karşıdan karşıya geçmek isterken...

KAZA, dün saat 13.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan Muhammet T.’nin(20) kullandığı 07 MVU 92 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Rus uyruklu Liriya Mazmaeva (57) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Rus kadın, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mazmaeva’yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Rus turisttin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.