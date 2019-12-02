Alanya’da fecı kaza! Kontrolden çıkan otomobıl takla attı: 2 yaralı
Alanya’da kontrolden çıkan otomobilın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 02.12.2019, 15:42 02.12.2019, 15:47
MEHMET AL
ALANYA'NIN kırsalındaki Mahmutseydi Mahallesi’nden ilçe merkezine seyir halinde olan Turgut Ö.’nün (26) kullandığı 07 AIG 890 plakalı otomobil, bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç 2 takla atarak durabildi. Araç hurda yığınına dönerken içinde bulunan sürücü ve yolcu Ümit B. (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Turgut Ö. ve Ümit B.’nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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