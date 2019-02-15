Alanya’da feci kaza! 2 otomobil birbirine girdi

Mehmet AL

KAZA, Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halinde olan Selman B., idaresindeki 07 NBZ 09 plakalı otomobil Güzelbağ kavşağında aynı yönde ilerleyen. Özgür Ö., kullandığı 07 MIG 60 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 araçta yola savrulurken, kazada Selman B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi alınan Selman B.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.