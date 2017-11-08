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Alanya'da feci kaza! 1 yaralı
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Alanya'da feci kaza! 1 yaralı

Alanya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Alanya'da feci kaza! 1 yaralı

Alanya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

08 Kasım 2017 Çarşamba 15:27
Alanya'da feci kaza! 1 yaralı
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KAZA saat 14.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz girdiği ileri sürülen Mehmet B. idaresindeki 07 NFN 44 plakalı otomobille, Rıdvan Y.’nin kullandığı 34 RP 3463 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savrulan aracın sürücüsü Rıdvan Y. yaralandı. Rıdvan Y., diğer otomobil sürücüsü tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kullanılmaz hale gelen otomobiller ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Son Güncelleme: 08.11.2017 15:41
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKazaCikcilli Mahallesi
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