Alanya'da feci kaza! 1 yaralı

KAZA saat 14.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz girdiği ileri sürülen Mehmet B. idaresindeki 07 NFN 44 plakalı otomobille, Rıdvan Y.’nin kullandığı 34 RP 3463 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savrulan aracın sürücüsü Rıdvan Y. yaralandı. Rıdvan Y., diğer otomobil sürücüsü tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kullanılmaz hale gelen otomobiller ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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