Alanya’da feci kaza: 1 yaralı!

Mehmet AL

KAZA, dün saat 14.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Yasin Ö.’nün idaresindeki 07 HUA 30 plakalı motosiklet aynı yönde ilerleyen Fatih S. (27) idaresindeki 07 ANV 93 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yasin Ö.’yü ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Yasin Ö.’nün hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.