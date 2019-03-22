Alanya’da feci iş kazası! Usta ağır yaralandı

Alanya’da otelde inşaatında çalışan bir kişinin üzerine duvar kalıbının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Alanya’da feci iş kazası! Usta ağır yaralandı
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Mehmet AL
OLAY, dün saat 14.30 sıralarında Konaklı Mahallesi’ndeki yapımı devam eden bir otel inşaatında meydana geldi. Duvarcı ustası Soner G.(27) çalıştığı sırada kalıp üzerine düştü. Soner G.’nin acı içinde kıvrandığını gören mesai arkadaşları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı duvarcı ustası Soner G'i Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalça ve ayaklarının farklı bölgelerinde kırıklar olduğu tespit edilen Soner G. yoğun bakım servisine alındı. Soner G.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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